"بضع ساعات أخرى من الصمت ويربح 40 مليون يورو".. مبابي في لعبة "عض الأصابع" مع الخليفي

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يعيش الفرنسي كيليان مبابي ساعات حاسمة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث ينتهي منتصف اليوم الاثنين موعد تفعيل أو عدم تفعيل بند تمديد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2025.

وساءت العلاقة بين المهاجم، البالغ من العمر 24 عاما، وإدارة نادي باريس سان جيرمان، بعد أن رفض المهاجم تجديد عقده مع الفريق الباريسي لعام إضافي حتى 2025، مما يمكنه من الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مجاني.

ويخطط مبابي للبقاء في "حديقة الأمراء" حتى نهاية عقده صيف 2024، لكي يحصل على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان، ومن ثم يستطيع الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، مع الحصول هناك على مكافأة إضافية كبيرة مقابل التوقيع للفريق الإسباني.

ولكن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أمهل مهاجمه لتحديد موقفه النهائي قبل مطلع شهر أغسطس المقبل، إما بتجديد العقد أو الرحيل هذا الصيف، إلا أن المهاجم الفرنسي التزم الصمت.

وبعد ذلك، قرر نادي باريس سان جيرمان استبعاد كليان مبابي من جولته الآسيوية التي بدأت يوم السبت 22 يوليو الجاري وتستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل، وذلك استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، من أجل الضغط عليه لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024 أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخليفي كان يرغب في أن يخطئ مبابي خلال تلك الفترة ويصرح بأن نيته هي الرحيل عن باريس، كي يستغل النادي هذا الأمر ويجادل بأنه لم يعد ملزما بدفع مكافأة الولاء، التي تبلغ 40 مليون يورو.

لكن موقف مبابي كان واضحا بأنه سيكمل الموسم الأخير من عقده، وسيحصل على المكافأة كاملة.

وسبق أن أكدت تقارير أن ريال مدريد ينتظر أن يعلن مبابي رغبته في الانضمام إلى "الميرنغي"، كي يبدأ المفاوضات الرسمية لضمه هذا الموسم، لكن اللاعب التزم الصمت أيضا حتى الآن.

ويسعى الفريق الباريسي إلى بيع كيليان مبابي في فترة الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وذلك من أجل الاستفادة منه ماديا بدلا من خسارته مجانا في صيف 2024.

ولدى إدارة نادي باريس سان جيرمان قناعة كاملة بأن مبابي يملك اتفاقا بالفعل مع ريال مدريد على الانتقال المجاني إلى "سانتياغو برنابيو" في صيف 2024.

وأشارت محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية، أن مبابي لم يغير رأيه حتى الآن، بعدما وجه خطابا إلى باريس سان جيرمان في يونيو الماضي، يخطر النادي فيه بعدم نيته تفعيل البند المذكور.

وتتوقع إدارة الفريق الباريسي أن تتلقى عرضا منخفضا للغاية من ريال مدريد يصل إلى حد "الإهانة" من أجل محاولة التعاقد مع مبابي، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب التقرير، فإن إدارة باريس سان جيرمان تقلل من أهمية اليوم الأخير في شهر يوليو، حيث أن مبابي معروض للبيع رسميا منذ خروجه من قائمة الفريق التي توجهت إلى الجولة التحضيرية في اليابان وكوريا الجنوبية قبل أسبوعين.

وكانت شبكة "RMC" الإسبانية، قد نشرت قبل أكثر من أسبوع نص رسالة موجهة من باريس سان جيرمان إلى مبابي، حيث جاء فيها: "أولا، من الضروري أن نتذكر أن الروح التي تواجدت في مناقشاتنا في عام 2022، حيث كانت دائما رؤيتك تستمر مع باريس سان جيرمان، وقد وجدت هذه الروح في جميع مناقشاتنا التي تتم باستمرار بالشكل اللائق الذي نحافظ عليه داخل نادينا. علاوة على ذلك، بهذه الروح ظهرت في 21 مايو 2022 في بارك دي برانس للإعلان عن تجديد العقد حتى 2025".

وأضافت الرسالة: "ستفهم إذن أن رسالتك التي وقعت على ما يبدو بعد أسابيع قليلة من إعلان التمديد وتأثيره العالمي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية 2022، وبعد ذلك ستكون حرا في 30 يونيو 2024، مما أدى إلى تفاقم الضرر للنادي. يتذكر باريس سان جيرمان أنه نظرا لاستثماراته في عالم كرة القدم، فإن مستقبل مبابي لا يمكن أن يكون سوى الرحيل هذا الصيف أو امتدادا لما بعد 30 يونيو 2024، وهو ما تم تحديده بوضوح بيننا، يريد النادي أيضا تبرير نفسه في نافذة الانتقالات في الصيف الماضي، مشيرا إلى القيود الفرنسية والأوروبية".

وجاء فيها أيضا: "حقيقة أنك وقعت على ما يبدو أنه خطاب عدم التجديد الخاص بك بعد أسابيع قليلة فقط من بدء فترة الانتقالات، تؤكد عدم صدق هذا الموقف، ومن الضروري أن تكون قادرا على الاجتماع من أجل تحديد الخيار الأفضل للأطراف معا، أي التجديد لموسم (2024-2025) أو الرحيل هذا الصيف، فهذه هي الخيارات الوحيدة لتجنب ضرر النادي".