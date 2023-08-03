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ميسي يتألق بهدفين ويقود إنتر ميامي للفوز في الديربي

3
AUGUST
2023
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تابع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه منذ مغادرته القارة الأوروبية إلى إنتر ميامي الأمريكي بتسجيله هدفين جديدين، قاد بهما فريقه للفوز في "ديربي" فلوريدا على أورلاندو بنتيجة 3-1.

وأقيمت المباراة الخميس في فورت لودردايل ضمن دور الـ 32 لمسابقة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية لكرة القدم.

 

وافتتح ميسي التسجيل بعد 7 دقائق من صافرة بداية المباراة التي تأخرت 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، بعد تمريرة من الفنلندي روبرت تايلور داخل منطقة الجزاء، فروض الكرة على صدره وسددها مباشرة في المرمى.

وأدرك أورلاندو التعادل بعدما تابع الأوروغوياني سيزار أراوخو من حدود منطقة الجزاء في الشباك تسديدة لزميله الكولومبي إيفان أنغولا صدها الحارس درايك كالندر (17).

واستعاد إنتر ميامي زمام المبادرة بفضل ركلة جزاء حصل عليها وترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيس بنجاح (51)، قبل أن يقدم الأخير تمريرة الهدف الثاني لميسي الذي تابعها على الطاير من مسافة قريبة (72).

ورفع ميسي المتوج بمونديال قطر العام الماضي رصيده منذ انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي لإنتر ميامي إلى 5 أهداف في 3 مباريات بقميص فريقه الجديد الذي حقق انتصاره الثالث تواليا في كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة في الدوري الأمريكي.

ويواجه إنتر ميامي منافسه إف سي دالاس في تكساس في ثمن النهائي الأحد المقبل.

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