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استقبال مثير لماني في تدريبات النصر

3
AUGUST
2023
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انتظم النجم السنغالى ساديو ماني في أول تدريباته مع ناديه الجديد النصر السعودي، بعد انتقاله رسميا من بايرن ميونخ مقابل 40 مليون يورو.

حرص لاعبو النصر على استقبال السنغالي ساديو ماني، الوافد الجديد لقلعة العالمي، استقبالا خاصا، على طريقتهم المعتادة، حيث نظموا طابورا مر من خلاله الأسد السنغالي وهو يدافع عن نفسه من ضربات زملائه الجدد، ترحيبا به في الفريق.

ومن المقرر أن يقام حفل تقديم ماني كلاعب النصر الجديد في ملعب الأول بارك "مرسول بارك" يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، أي قبل إنطلاق مباراة الجولة الثانية من الدوري المحلي والتي ستقام بين النصر والتعاون.

وأعلن النصر التعاقد مع ساديو ماني الذي سيرتدي القميص رقم 10، خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري 2023، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، أي حتى نهاية موسم 2026-2027.

ويستعد النصر لثالث مبارياته في البطولة العربية للأندية بمواجهة صعبة أمام الزمالك اليوم الخميس فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة العربية بعد الخسارة من الشباب السعودي بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويتواجد النصر فى المجموعة الثالثة في البطولة العربية والتي تضم الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري.

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