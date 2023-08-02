إتحاد "السلة" يعلن عن لائحة النخبة عند السيدات...

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أصدرت الهيئة الإدارية للإتحاد اللبناني لكرة السلة لائحة النخبة عند السيدات لموسم 2023-2024 وضمّت كلّ من:



ريبكا عقل, دانيللا فياض, نارينه كيوكجيان, ليلى فارس, رنا الحسيني, زينة الياس, ميغري طوروسيان, ميلودي صانع, كاترين عماد, بيرلا بو نصر, نور غصن, ماتيلدا خليل, ياسمين لحود, ياسمينا ابو سمرا, ياشا زينون, ساندرا بدوي, نانسي المعلوف, سيريتا فرج, كارن شماس, ليا ابي غصن, ديمه شاهين ورنا صافي.

وقد حّدد الإتحاد تاريخ إنطلاقة البطولة المقررة في 18 تشرين الثاني 2023, وسوف يكون إلزاميًا على كلّ نادي اشراك لاعبة أجنبية واحدة في مرحلتي الذهاب والإياب.



على أن يتمّ السماح بإشراك لاعبتين أجنبيتين في مرحلتي النصف نهائي والنهائي.