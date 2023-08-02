إنتر ميلان يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان

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حول فريق إنتر ميلان تأخره بهدف إلى فوز على باريس سان جيرمان الفرنسي (2-1) في المباراة الودية التي جمعتهما في العاصمة اليابانية طوكيو، ضمن تحضيراتهما للموسم الكروي الجديد.

وضع لاعب خط الوسط البرتغالي فيتينيا الفريق الفرنسي في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 63 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لا تصدر ولا ترد.ولكن الفريق الإيطالي "النيراتزوري" رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، سيباستيانو إسبوزيتو، وستيفانو سينسي عند الدقيقتين (81، و83) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على الملعب الأولمبي الوطني بالعاصمة طوكيو.يذكر أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، يغيب عن صفوف باريس سان جيرمان في جولته الآسيوية، حيث قرر النادي استبعاده من الجولة التحضيرية لإجباره على تفعيل بند تمديد عقده لعام آخر حتى صيف 2025 والذي انتهى منتصف الليلة الماضية، أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، للاستفادة من صفقة انتقاله.