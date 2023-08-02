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رقبة رونالدو طويلة.. مرتضى منصور يوجه نصيحة لإيقاف كريستيانو في مباراة الزمالك

2
AUGUST
2023
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وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري المعزول، مرتضى منصور، نصيحة "ساخرة" للاعبي "الفارس الأبيض"، لإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر خلال مباراة الفريقين.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة "شرسة" ضد فريق النصر السعودي، على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب": "أتمنى أن يخصص الزمالك لاعبا لإيقاف رونالدو وأن لا يكون قصيرا لأن رونالدو رقبته طويلة!".

وأضاف: "إيفر بانيغا لم يفعل أي شيء أمامنا.. فقط سجل من ركلة جزاء! نحن نتقبل أي هزيمة بشرف لكن بشرط عدم التعرض لأي ظلم تحكيمي".

وأتم في هذا السياق: "لاعبو الزمالك أبطال، وقلت لأحمد مجاهد مدير البطولة العربية (لو عاوزين تبوظوا البطولة بوظوها)".

واستهل نادي الزمالك مشواره بطولة كأس العرب للأندية "كأس الملك سلمان للأندية 2023" بفوز عريض على نادي الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة اهداف من دون رد، قبل أن يتعرض لهزيمة تاريخية أمام نادي الشباب السعودي بهدف وحيد، ويتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد ثلاث نقاط.

بينما يتصدر نادي النصر الترتيب برصيد أربع نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الشباب، بينما تعرض نادي الاتحاد المنستيري للهزيمة الثانية على التوالي، وخرج رسميا من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

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