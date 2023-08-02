كلوب يكشف حقيقة مساعي ضم مبابي إلى ليفربول

A + A -

قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، الثلاثاء، إن فريقه ليس في طريقه إلى التعاقد مع كيليان مبابي، وسخر من التقارير التي تربط الريدز بمهاجم فريق باريس سان جيرمان.

وأشارت التقارير إلى أن مبابي تلقي عرضا قياسيا بقيمة 300 مليون يورو (332 مليون دولار) من نادي الهلال السعودي.



وقد يكون منفتحا أيضا على انتقال مؤقت خلال هذا الموسم قبل مغادرته في انتقال مجاني العام المقبل - ربما إلى ريال مدريد - في نهاية عقده الحالي.



وقال كلوب إن مبابي لن يأتي إلى ليفربول على سبيل الإعارة.

وصرح المدرب الألماني لقناة "سكاي ألمانيا" بينما يستعد للمباراة النهائية من جولته الآسيوية قبل الموسم ضد بايرن ميونيخ في سنغافورة:" نحن نسخر من ذلك...أستطيع أن أقول إنني أعتقد أنه لاعب جيد حقا، لكن الظروف المالية لا تناسبنا على الإطلاق".

وتابع: "لا أرغب في إفساد القصة الآن. لكن على حد علمي، لا يوجد شيء فيها. من المحتمل أن يكون شخص آخر من النادي يستعد لشيء ما ويريد مفاجأتي...هذا لم يحدث في السنوات الثماني التي قضيتها هنا. ستكون هذه هي المرة الأولى".



وشهد كلوب انتقال لاعبي خط الوسط جوردان هندرسون وفابينيو إلى الدوري السعودي قبيل الموسم الجديد، بينما ذهب المهاجم روبرتو فيرمينو أيضا إلى المملكة الغنية بالنفط بعد انتهاء عقده مع ليفربول.