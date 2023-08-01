زميل محمد صلاح يكشف ردة فعله بعد علمه برفض الزمالك التعاقد معه

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كشف مدافع نادي فيوتشر الحالي، سعد سمير، الزميل السابق للنجم محمد صلاح في منتخب مصر، عن رد فعل مهاجم ليفربول، بعد علمه برفض الزمالك التعاقد معه قبل أكثر من 10 سنوات.

ورفض رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، في عام 2011 تعاقد "الفارس الأبيض" مع محمد صلاح بحجة عدم جاهزيته في وقتها للدفاع عن ألوان النادي.

والغريب أن صلاح انتقل في العام التالي إلى صفوف نادي بازل السويسري بعد تألقه في أولمبياد لندن 2012 وقبلها كأس العالم للشباب، ومن هناك بدأت رحلته مع العالمية عبر فرق تشيلسي وليفربول وكذلك فيورنتينا وروما.

وقال سعد سمير في تصريحات إذاعية مصرية: "حضرت مرحلة فشل انتقال صلاح للزمالك، وهو وقتها رأى أن الموضوع بات تحديا له، حين قيل إنه لا يصلح لتمثيل الأبيض".

وواصل مدافع الأهلي السابق: "انتقل بعدها صلاح إلى بازل وانطلق في مسيرته الاحترافية المذهلة".

وأضاف: "صلاح صديق وسيكون من أعظم لاعبي العالم ونجح في ذلك وهو ما انعكس عليه، أعرفه جيدا وتربطنا علاقة صداقة منذ وقت لعبنا معاً في المقاولون العرب".

وأتم سعد سمير: "كان صلاح دوما لاعبا مهما وسريعا وقادرا بسهولة على الوصول للمرمى ببساطة وفي وقت قليل".