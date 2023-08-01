تأهل منتخب السيدات لنصف نهائي السلة الفرنكوفونية بفوزه على الكونغو برازافيل

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تأهل منتخب لبنان للسيدات(تحت ال25 سنة) بكرة السلة للدور نصف النهائي من دورة الألعاب الفرانكوفونية التاسعة التي تستضيفها كينشاسا في الكونغو الديموقراطية، بفوزه على منتخب الكونغو برازافيل 77-46 في الدور ربع النهائي التي بعد ظهر اليوم .

وسيطرت لاعبات الأرز على معظم فترات اللقاء ونجحن في انهاء الربع الاول21-10، والربع الثاني 32-24، والربع الثالث 57-37.

وسبق لمنتخبنا تصدر الترتيب العام للمجموعة الأولى(مسابقة السيدات تضم ثلاث مجموعات) بجدارة بتحقيقه ثلاثة انتصارات في الدور الاول من ثلاث مباريات بفوزه على رومانيا (68-57، وجمهورية الكونغو الديموقراطية 61-53، وتشاد126-23.

وتشارك منتخبات الدول المشاركة في مسابقة السيدات ضمن الدورة الفرنكوفونية الحالية بصفوف مكتملة وبلاعبات الصف الاول، بعكس لبنان الذي يخوض المسابقة بلاعبات تحت ال25 سنة.