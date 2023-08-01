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لتجنب إهدار الوقت.. قواعد جديدة في الدوري الإنجليزي

1
AUGUST
2023
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تستعد لتطبيق قواعد جديدة في المسابقة بالموسم المقبل 2023-2024.

وسيضيف مسؤولو الدوري الإنجليزي والدرجات الأدنى دقائق إضافية كما حدث في كأس العالم قطر 2022.

وسيتم تطبيق القواعد الجديدة لتجنب إهدار الوقت عن طريق احتساب كل الوقت الضائع خلال احتفالات الأهداف والتبديلات وكذلك الإصابات.

وتهدف اللوائح الجديدة إلى زيادة وقت اللعب الفعلي، وسيبدأ تطبيق ذلك عندما ينطلق الموسم الكروي الجديد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أنه سيتم احتساب بالضبط الوقت الضائع خلال أحداث المباراة، وسيتم إضافة وقت الأهداف والاحتفالات والتبديلات والإصابات ووقت العلاج.

وسيتم أيضا إضافة أي دقائق ضائعة خلال احتساب ركلات الجزاء أو خلال فترة خروج اللاعب من الملعب بعد حصوله على بطاقة حمراء.

وسيتعامل الحكام بصرامة أكبر مع التصرفات المتعمدة لإهدار الوقت مثل عدم احترام المسافة القانونية قبل تنفيذ الركلات الحرة أو رفض تلقي العلاج خارج الملعب، وسيتم الاعتماد على أكثر من كرة بحيث يبدأ اللعب سريعا بكرة بديلة عند خروج الكرة الأساسية بعيدا.

وأشارت الشبكة أن تلك القوانين تأتي كجزء من حملة المسؤولين للحفاظ على سير المباريات ومنع توقفها لفترات طويلة لأي سبب.

ومن المرجح أن تستمر المباريات لفترة أطول، مثلما رأينا في كأس العالم للرجال، حيث كان الوقت الإضافي في السابق يتخذ بناء على الفترات الضائعة لأحداث مثل تسجيل الأهداف والاحتفالات اللاحقة والتبديلات والإصابات، إلى جانب العقوبات والبطاقات الحمراء وتغيير اللاعبين والإصابات.

وستنطلق مباريات البطولة في النسخة المقبلة، في 12 أغسطس الجاري 2023.

بينما يسدل الستار على الموسم المقبل من البريميرليغ في 19 مايو 2024 كما هو معتاد، وفقا لما حددته رابطة الدوري الإنجليزي.

روسيا اليوم
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