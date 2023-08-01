الأخدود يقتنص موهبة «كتالونيا» أليكس كولادو

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أعلن نادي الأخدود الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي، تدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاعب ريال بيتيس الإسباني أليكس كولادو في الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك دون كشف تفاصيل الصفقة.

وكولادو (24 عاماً) هو أحد أبناء أكاديمية برشلونة، وتدرج حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول وشارك مع النادي الكتالوني في مباراتين فقط وأعير إلى نادي غرناطة عام 2022 لمدة 6 أشهر، ورحل بعدها إلى نادي إلتشي على سبيل الإعارة ومنها إلى نادي ريال بيتيس موسم 2023.

وقال نادي ريال بيتيس، على حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً): «سيلعب أليكس كولادو الموسم المقبل مع الأخدود السعودي».

ونشر الأخدود فيديو للوافد الجديد أليكس كولادو الذي يلعب في الجناح الأيمن عبر منصة «إكس»، قال فيه: «لا أخشى السقوط، بل أتعلم كيفية النهوض، والنجاح هو مجرد قمة والعمل الجاد هو الطريق للوصول إليه».

وأضاف: «عندما أصنع الفرصة بنفسي، لا أنتظر الحظ، قصتي بدأت في إسبانيا مع برشلونة، وتستمر في السعودية مع الأخدود».