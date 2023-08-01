كاسترو: النصر في مرحلة بناء

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أوضح البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، أن مباراة فريقه أمام الاتحاد المنستيري التونسي كانت من طرف واحد، وقال: تحكمنا في المباراة كاملة، لم نصل كثيراً في الشوط الأول، وفي الثاني استطعنا تحسين بعض الأمور، وتحديداً في تمركز تاليسكا وظهيري الجنب.

وتحدث كاسترو خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: نحن في مرحلة بناء، لم نصل للمستوى الذي نريده، ولكن في العموم لعبنا الكثير من المباريات مع القليل من التدريبات.

وكسب النصر نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن الشباب الذي يملك ذات الرصيد النقطي 4 نقاط.

وأشاد مدرب الفريق العاصمي بالروح التي ظهر عليها لاعبيه في المباراة، وقال: بعد استقبال هدف التعادل نجحنا في إحداث ردة فعل قوية.

ويلتقي النصر نظيره الزمالك المصري مساء الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يبحث عن تحقيق الفوز أو التعادل من أجل العبور إلى ربع نهائي البطولة، إذ يملك الزمالك في رصيده ثلاث نقاط بعد خسارته أمام الشباب في ذات الجولة.

وختم كاسترو حديثه في المؤتمر الصحافي: مباراتنا أمام الزمالك مهمة جداً، وهي طريقنا للتأهل للأدوار القادمة.

من جانبه، قال طارق الجانبي مدرب فريق الاتحاد المنستيري التونسي، إن نتيجة مباراة فريقه أمام النصر لا تعكس الواقع، مضيفاً: أدينا بشكل جيد، واستطعنا العودة، فريقنا بدنياً أرهق في آخر عشرين دقيقة، وذهبت النتيجة بأخطاء فردية.