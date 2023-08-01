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بايرن ميونيخ لم يتوصل إلى اتفاق مع توتنهام لضم كين

1
AUGUST
2023
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ذكرت تقارير إخبارية أن بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم لم يتوصل إلى اتفاق لضم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي من صفوف توتنهام الإنجليزي، وأن الأمر يتعلق بمقابل الانتقال.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت بوابة «ذا أثلتيك» الإخبارية أن الخلاف يتعلق بمبلغ 32 مليون دولار، ولم يجرِ التوصل إلى اتفاق، لكن الاتصالات متواصلة بين الناديين.

وتردد أن يان - كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، وماركو نيبه مدير الشؤون التقنية، سافرا إلى العاصمة البريطانية لندن أمس (الاثنين)، للاجتماع بمسؤولي توتنهام.

ويشكل هاري كين، الذي أتم 30 عاماً من عمره قبل أيام، أولوية بالنسبة لبايرن ميونيخ في سوق انتقالات اللاعبين.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونيخ قدم عرضين بقيمة 70 مليون يورو (77 مليون دولار) و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من جانب توتنهام، وأنه يجهز عرضاً بقيمة 87 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات.

وتردد أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات هاري كين الذي ينتهي عقده مع توتنهام في 2024.

وأشارت تقارير إلى أن جو لويس مالك نادي توتنهام أوصى دانييل ليفي الرئيس التنفيذي للنادي، ببيع هاري كين في حال عدم تجديد عقده، وذلك لتفادي رحيله عن الفريق دون مقابل.

الشرق الأوسط
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