فيتوريا: الدوري السعودي يعيش طفرة بعد «رونالدو»

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قال المدرب البرتغالي روي فيتوريا إن الكرة السعودية تعيش طفرة بعد انتقال رونالدو إلى النصر الذي فاز معه بلقب الدوري موسم 2018 - 2019.

وأصبح الدوري السعودي جاذباً للنجوم منذ انضمام قائد البرتغال إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية، ولحق به الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد منضماً للاتحاد بطل الدوري، ثم نغجولو كانتي.

وأبرمت أندية سعودية أخرى صفقات ضخمة، وتعاقد النصر نفسه مع مارسيلو بروزوفيتش، وضم الأهلي روبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوار مندي، كما تعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز ضمن آخرين.

وقال فيتوريا في حديثه لموقع «ذا أثلتيك»: «حين انتقل رونالدو حققت (السعودية) طفرة كبيرة، وتعاقدت مع اللاعبين. العروض ضخمة جداً، واللاعبون يفكرون في حياتهم». وأضاف: «أعتقد أن الدوري سيكون قوياً، وعقليات المسؤولين الذين يديرون الأندية يمكن أن تتغير سريعاً».