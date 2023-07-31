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في حراسة ميندي... الأهلي يخسر بالستة

31
JULY
2023
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تحت أنظار مدربه الجديد الألماني ماثياس يايسله، وفي حراسة السنغالي إدوارد ميندي، خسر الأهلي السعودي، السبت، أمام نظيره هايدنهايم الألماني 6 - 2 في ثالث تجاربه الودية بمعسكره النمساوي للموسم الرياضي الجديد.

وتقدم الفريق الألماني مع نهاية الشوط الأول من المباراة بـ2 - 1، قبل أن يعزز الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين في ألمانيا تقدمه بـ4 أهداف، قبل أن يقلص الفريق الجداوي الفارق بهدف ثانٍ. وسجل هدفي الفريق الأهلاوي الثنائي رياض بوديوز ومحمد المجحد.

وخسارة الأهلي أمام هايدنهايم هي الثانية على التوالي خلال المعسكر الإعدادي بعد سانكت بولتن النمساوي 2 - 1 في الوقت الذي افتتح فيه الفريق مبارياته التجريبية بفوز عريض على شتولفيلان النمساوي 18 - 0.

وتقدم تشكيلة الأهلي في الشوط الأول الحارس السنغالي إدوارد ميندي، إلى جانب علي مجرشي، وفهد حمد، وعبد الباسط هندي وإبراهيم الزبيدي، وعبد الله عطيف وعلي الأسمري ورياض بودبوز وحسن العلي وسميحان النابت وروبرتو فيرمينو.

فيما دخل الأهلي بتشكيل مغاير في الشوط الثاني، حيث تقدم القائمة الحارس محمد الربيعي، وعبد الله مسعود وبندر الشمراني، ومناف أبو يابس وأحمد النخلي ومحمد المجحد وعبد الله المقرن وعبد الكريم دراسي، وياسين الزبيدي ومراد خضري.

وينتظر أن يدخل الأهلي المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الرياضي الجديد الذي سيشهد مشاركته بدوري المحترفين السعودي، حيث سيستهل مواجهاته أمام الحزم في 11 أغسطس (آب) المقبل، ضمن الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.

الشرق الأوسط
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