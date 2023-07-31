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وفاة المصارعة التونسية الشابة هديل كحولي غرقاً

31
JULY
2023
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أعلن الاتحاد التونسي للمصارعة في ساعة مبكرة من الجمعة وفاة هديل كحولي بطلة منتخب تونس للناشئات ومصارعة نادي مستقبل الرقاب في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس غرقاً عن 16 عاماً.

وعُثر على جثة فقيدة الرياضة التونسية بعد عملية تمشيط لسواحل طبرقة شمال غربي البلاد منذ الخميس.

وتوجت البطلة الفقيدة هديل كحولي بالميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية الأخيرة.

ونعى الاتحاد التونسي للمصارعة الشابة الصغيرة في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك» جاء فيه: «لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. بكل معاني الأسى والحسرة بلغنا اليوم نبأ وفاة بطلة المنتخب الوطني للناشئات ومصارعة نادي مستقبل الرقاب ابنة تونس البارة هديل كحولي بطلة تونس وصاحبة برونزية بطولة أفريقيا الأخيرة. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم طيب ثراها وأكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها ومأواها. بهذه المناسبة الأليمة تتقدم الجامعة التونسية للمصارعة بأحر التعازي لعائلة الفقيدة ولكل مصارعات ومسؤولي مستقبل الرقاب، راجين من المولى أن يرزقهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفقدت الرياضة التونسية العام الماضي بطلة الشراع آية قزقز 17 عاما خلال تدريبات منتخب تونس للشراع.

ولقت قزقز مصرعها بعد غرق الزورق الشراعي الذي كانت تستخدمه بصحبة شقيقتها التوأم «سارة قزقز»، التي نجت من الغرق.

الشرق الأوسط
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