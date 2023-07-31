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مساعد مدرب فلامنغو يعتذر بعد لكم المهاجم بيدرو في وجهه

31
JULY
2023
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اعتذر مساعد مدرب فلامنغو بابلو فرنانديز عن شجاره مع مهاجم فريقه بيدرو عقب الفوز 2-1 على أتليتكو مينيرو في الدوري البرازيلي لكرة القدم السبت.

وذكرت وسائل إعلام أن فرنانديز مدرب اللياقة البدنية عاتب بيدرو في غرفة الملابس في استاد رايموندو سامبايو لسوء سلوكه بعد جلوس اللاعب غاضباً على مقاعد البدلاء لعدم مشاركته بديلاً في مباراة بالدوري.

وزعم بيدرو بأن فرنانديز لكمه في وجهه.

وانتقل الاثنان لاحقاً إلى قسم للشرطة في بيلو هوريزونتي وقالت تقارير محلية إن بيدرو حرر محضراً رسمياً ضد المدرب الأرجنتيني فرنانديز.

وذكر بيدرو (26 عاماً) عبر «إنستغرام»: «كان يمكنني اليوم الحديث عن الوقت المحدود لي للعب في المباريات الأخيرة، لكن ما حدث اليوم أكثر أهمية مما حدث داخل الملعب».

وأضاف: «بطريقة جبانة ودون سبب أو تفسير تعرضت للهجوم بلكمة في وجهي من بابلو فرنانديز عضو الطاقم التدريبي للمدرب سامباولي».

واعتذر المدرب البدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأحد وقال إنه تصرف على هذا النحو في «موقف محموم للغاية».

وتابع: «كان يمكنني بدء الحديث بآلاف الطرق لكنني وجدت أن الطريقة المنطقية الوحيدة هي الاعتذار لبيدرو ولزملائه والعاملين في فلامنغو وللنادي. اتجهت إلى غرفة الملابس غاضباً جداً وأردت إصلاح الموقف لكنني ارتكبت خطأ، التنافس القوي غالباً يدفعك إلى المرض ومواقف شديدة التوتر وتفكير خاطئ، هذا ليس عذراً وإنما أشرح ما حدث».

وصنع بيدرو اسماً لامعاً في فلامنغو بتسجيل 93 هدفاً في 192 مباراة منذ انضمامه من فيورنتينا الإيطالي في 2020، وساعد الفريق المنتمي لريو دي جانيرو في الفوز بكأس ليبرتادوريس العام الماضي وكان هداف البطولة.

وسجل المهاجم أربعة أهداف في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم، لكن هدفه الأخير كان أمام جريميو في 11 يونيو (حزيران) الماضي بعد خمسة أيام من آخر مباراة لعبها كاملة.

ويحتل فلامنغو المركز الثاني بالدوري البرازيلي بفارق 12 نقطة خلف المتصدر بوتافوغو.

الشرق الأوسط
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