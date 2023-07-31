«مان يونايتد» يختتم جولته الأميركية بالخسارة أمام «دورتموند»

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اختتم «مانشستر يونايتد» الإنجليزي جولته الأميركية بالخَسارة أمام «بوروسيا دورتموند» الألماني 2 - 3، في مباراة ودية أقيمت في لاس فيغاس، فجر الاثنين.

ارتأى مدرب «مانشستر» الهولندي إريك تن هاغ خوْض الشوط الأول بالتشكيلة الرديفة، لكن فريقه كان البادئ بالتسجيل بتسديدة بعيدة المدى من ظهيره الأيمن البرتغالي دييغو دالوت، بعد مرور 24 دقيقة.

لكن «دورتموند» ردَّ بهدفين، قبل نهاية الشوط الأول، فأدرك التعادل أولاً بعد مجهود فردي رائع لكريم أدييمي الذي تلاعب بدفاع «يونايتد»، ومرَّر كرة مُتقَنة باتجاه الهولندي الدولي دونييل مالن، فأودعها مرمى الحارس توم هيتون (43). وبعدها بدقيقة واحدة منح مالن نفسه التقدم لـ«دورتموند» مستغلاً خطأ فادحاً من المُدافع السويدي فيكتور ليندلوف.

وأنقذ حارس مرمى «يونايتد» الجديد الكاميروني أندري أونانا فريقه من هدف مؤكَّد من تسديدة للعاجيّ سيباستيان هالر، بعد خطأ جديد من مُدافع «يونايتد» هاري ماغواير.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، نجح «يونايتد» في إدراك التعادل، عبر جناحه البرازيلي الدولي أنتوني، بتسديدة زاحفة، بعد تشتيت خاطئ من المُدافع المخضرم ماتس هوملس (52).

بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لـ«دورتموند» الذي سجل هدف الفوز، بعد تمريرة مُتقَنة من مُهاجمه المخضرم مارك رويس، باتجاه يوسوفا موكوكو، الذي تابع الكرة داخل الشباك (71).

وكان «مانشستر» قد خاض 4 مباريات استعدادية ضد جاره «ليدز» (2 - 0)، و«ليون» الفرنسي (2 - 0)، قبل ان يتوجه إلى الولايات المتحدة ويتغلب على «أرسنال» 2 - 0، ويخسر أمام «ريال مدريد» 0 - 2 الإسباني، ثم أمام «دورتموند».