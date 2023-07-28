الجالية في الكونغو أولمت للبعثة اللبنانية المشاركة في الالعاب الفرنكوفونية

A + A -

أقامت الجالية اللبنانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية حفل عشاء في النادي اللبناني في العاصمة كينشاسا، على شرف البعثة اللبنانية المشاركة في الالعاب الفرنكوفونية.

والقى رئيس البعثة المدير العام للمنشآت الرياضية والكشفية محمد عويدات كلمة اشاد فيها بخطوة الجالية اللبنانية تمويل مشاركة لبنان في الالعاب، مبديا فخره واعتزازه بالدعم "المتواصل للبعثة من لحظة وصولها الى كينشاسا عبر تذليل العقبات والصعوبات بالتنسيق مع اللجنة المنظمة".

ونقل عويدات تحيات الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس الى الجالية اللبنانية في الكونغو، وقدم دروعا تكريمية الى كل من القائم بالاعمال اللبناني هيثم ابراهيم ورئيس الجالية اللبنانية ابراهيم عيساوي ونائبه رولان ياغي ومديرة اللجنة الدولية للالعاب الفرانكوفونية زينة مينا اللبنانية الاصل والمدرب جورج عساف.

المباريات

وقد واصلت سيدات كرة السلة انتصاراتهن بفوزهن بسهولة تامة على المنتخب التشادي (23-126) وحصدن نقطتين اضافيتين ليتصدرن المجموعة بجدارة، وستكون مباراتهن المقبلة امام منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية المضيف مساء السبت.

ويخوض منتخب الشباب لكرة القدم مباراته الافتتاحية امام نظيره الكاميروني، ويواجه فريق كرة الطاولة منتخبي جزر الموريشيوس والبلد المضيف مساء غد ايضا.