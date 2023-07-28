في الألعاب الجامعية العالمية بالصين...سبعة رياضيين ورياضيات يمثلون لبنان

A + A -

تنطلق اليوم دورة الألعاب الجامعية العالمية الـ 31 التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في مدينة شنغدو الصينية وتستمر حتى 8!آب المقبل، بمشاركة 160 دولة واكثر من 10 آلاف رياضي ورياضية، اضافةً الى اداريي الوفود.

وأوفد الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات الى هذه الألعاب الصيفية التي تعد الأكبر بعد دورة الألعاب الأولمبية، بعثة مؤلفة من سبعة رياضيين ورياضيات يترأسها نائب رئيس الاتحاد احمد حازر، وتضم تامر صالح لرياضة العاب قوى، السباحات لارا شهيب ريا معلوف، ريبيكا مزهر، وكريستال روحانا، اضافة الى لاعبتي كرة الطاولة ليتيسيا عازار وميراي بوياجيان.

وأشار حازر الى ان البعثة وصلت الى مكان اقامتها حيث يدأ ممثلو لبنان التحضير للمشاركة في المنافسات.