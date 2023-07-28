living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليبرون جيمس يطمئن جماهيره بعد انهيار ابنه بـ«السكتة»

28
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طمأن نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ولوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس الناس أن عائلته «معاً، بأمان وصحة جيدة» بعد أربعة أيام من تعرض ابنه الأكبر لسكتة قلبية في أثناء التمارين مع فريق الجامعة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال جيمس، المتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هو الأول له منذ انهيار ابنه بروني البالغ من العمر 18 عاماً في الملعب في أثناء التمارين مع جامعة ساوث كاليفورنيا: «أريد أن أشكر عدداً لا يحصى من الأشخاص الذين أرسلوا الحب والصلاة لعائلتي».

وتابع متوجهاً إلى المتعاطفين معه ومع عائلته «نشعر بكم وأنا ممتن للغاية. كلنا في وضع جيد. لدينا عائلتنا معاً، آمنة وبصحة جيدة ونشعر بحبكم. سيكون لدينا المزيد لنقوله عندما نكون مستعدين لكنني أردت أن أخبر الجميع ما عناه دعمكم لنا جميعاً».

وهذا أول تعليق صادر عن العائلة منذ الذي نشرته الثلاثاء عندما أكدت أن بروني عولج من قبل الطاقم الطبي في أرض الملعب وتم نقله إلى المستشفى وبعدها من وحدة العناية المركزة وهو في حالة «مستقرة».

ولم تظهر أي تفاصيل جديدة الأربعاء على الرغم من أن المصورين رصدوا ليبرون جيمس وهو يدخل مركز سيدرز سيناي الطبي في لوس أنجليس.

وأفاد موقع «تي إم زي» المتخصص بأخبار المشاهير بأن بروني جيمس كان فاقداً للوعي قبل نقله إلى المستشفى بعد تعرضه للسكتة القلبية.

ووفقاً لجمعية القلب الأميركية، ينجو شخص واحد فقط من أصل 10 من السكتة القلبية خارج المستشفى، التي تحدث عندما يتوقف القلب فجأة من دون أي إشارات تنذر بحصول العارض الصحي.

وجاءت السكتة القلبية التي أصابت بروني جيمس بعد أكثر من عام بقليل على تعرض لاعب كرة سلة آخر من جامعة ساوث كاليفورنيا، وهو فينس إيووشوكوو، لأزمة قلبية وانهياره خلال تمارين فردية، لكنه تعافى تماماً منها.

ويُعَد بروني موهبة مميزة صاعدة في رياضته وتوقع له كثر أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقاً.

بلغ متوسطه 14 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة خلال عامه الثانوي الأخير في سييرا كانيون قبل أن يتخذ قراره باللعب لفريق تروجنز التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   