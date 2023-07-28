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بنزيمة يصافح الاتحاديين بأداء مذهل وهدف «عالمي»

28
JULY
2023
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صافح الفرنسي كريم بنزيمة جماهير الإتحاد بهدف عالمي في شباك الترجي التونسي مع انطلاقة مشوار الفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

واتفقت معظم المواقع الرياضية فضلاً عن شريحة كبيرة من عشاق العميد على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن انطلاقة النجم الملقب بـ«البنز» كانت مثالية وتبشر بموسم مذهل مع العميد.

وسجل كريم بنزيمة هدفاً رائعاً وصنع آخر في مباراته الأولى مع الاتحاد ليقوده للفوز 2-1 على الترجي.

وسدد هداف ريال مدريد السابق كرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ليحسم الفوز بعد أن أهدى زميله عبد الرزاق حمد الله تمريرة هدف التعادل في الدقيقة 35.

وتلاعب بنزيمة بدفاع الفريق التونسي ثم مرر كرة متقنة حولها المغربي حمد الله هداف الدوري السعودي برأسه إلى الشباك ببراعة بعد تسع دقائق.

وأكمل المهاجم الفرنسي انتفاضة الاتحاد بتسديدته المذهلة بعد أن أجهض فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو، خطورة الترجي في الشوط الثاني بتحكمه في خط الوسط بعد نزول نجولو كانتي.

وغادر بنزيمة الملعب في الدقيقة 70 وسط تحية حارة من الجماهير التي احتفت به طويلاً بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وكان الاتحاد نجح في ضم النجم الفرنسي بنزيمة، الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، في السادس من الشهر الماضي. وذلك تحسباً لاستحقاقات عدة أبرزها بطولة كأس العالم للأندية.

وعبر اللاعب الفرنسي عن سعادته بالانضمام لنادي الاتحاد، واصفاً المرحلة المقبلة بأنها تحدٍ جديد في حياته الرياضية.

وقال بنزيمة، إن الاتحاد هو أحد أفضل الأندية في السعودية، ويمتلك العديد من الإنجازات، ولديه جماهيرية شغوفة.

وأضاف أنه اختار الانضمام للنادي لأنه يريد العيش في السعودية، وهي دولة مسلمة جميلة ومحبوبة، كما أنه يرغب في تحسين مستواه الرياضي ومنح الكرة السعودية فرصة للتألق على المستوى العالمي.

وأوضح أنه عندما تحدث مع عائلته بخصوص القدوم إلى السعودية، كانوا سعداء جداً ومتحمسين للقدوم معه إلى هذا البلد الجميل، ما يشير إلى حبه وتقديره للمملكة وثقافتها وأهلها.

وأكد بنزيمة أنه يسعى لتحسين لغته العربية وتكوين علاقة خاصة بجماهير نادي الاتحاد، مشيراً إلى أنه يرغب في ترك أثر خالد في النادي والكرة السعودية بأكملها.

يذكر أن كريم بنزيمة هو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد بعد أسطورة البرتغال رونالدو، وفاز في موسم 2022 بجائزة الكرة الذهبية، وهو ثاني لاعب يحصل على الجائزة بعد زيدان عام 1998، فيما هو خامس لاعب فرنسي يفوز بالجائزة في تاريخ بلاده.

الشرق الأوسط
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