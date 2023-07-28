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ما سبب تعطل إعلان صفقة انتقال الجزائري محرز إلى الأهلي السعودي؟

28
JULY
2023
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كشفت تقارير صحفية، عن أسباب تعطل إعلان إدارة نادي الأهلي السعودي التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

واتفق الأهلي مع نادي مانشستر سيتي، على شراء عقد محرز، في الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات، كما تم تسريب صورة، أظهرت تواجد اللاعب بالفعل، في معسكر الفريق السعودي بالنمسا.

ولكن الأهلي لم يعلن بشكل رسمي حتى اللحظة تعاقده مع محرز.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن سبب عدم إعلان العملاق السعودي، على صفقة محرز حتى الآن، هو عدم قبول نظام "TMS" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تسجيل اللاعب.

ويظهر هذا النظام إن كان أي ناد عليه قضايا متعلقة بتأخر سداد مستحقات ما للاعبين، أو عليه قضايا مرتبطة بالأمور المالية.

وأشارت صحيفة "الميدان الرياضي"، إلى أن عدم قبول تسجيل محرز في نظام "TMS"، يأتي بسبب قضية المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا، متوسط ميدان الأهلي السابق، ضد النادي.

وسبق لدي سوزا مقاضاة الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل اللجوء للمحكمة الرياضية بسبب مستحقات متأخرة.

ومع ذلك، فيبدو أن إعلان الأهلي عن صفقة محرز، أصبح قريبا للغاية، بعد أن أكد دي سوزا عبر حسابه الرسمي بموقع  "تويتر"، مساء اليوم الخميس، انتهاء قضيته مع الفريق السعودي.

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