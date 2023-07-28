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مورينيو يخسر الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف الأوروبية

28
JULY
2023
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رفضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، ضد عقوبة إيقافه لـ4 مباريات.

وتمسكت اللجنة التابعة لليويفا بتطبيق العقوبة على المدرب الاستثنائي، على خلفية ما بدر منه بإهانة الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور، في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية الإسباني، في الموسم الماضي.

والتقطت الكاميرات مورينيو في مرآب السيارات في ملعب المباراة وهو يوجه بعض الشتائم لتايلور، ووصفه بالعار، واحتج بشكل واضح على أدائه التحكيمي في المباراة.

وأظهر مورينيو حدة شديدة تجاه تايلور خلال تصريحاته الصحفية بعد المباراة، التي عرفت فوز النادي الأندلسي باللقب، بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل فريق بعد الوقت الإضافي.

وكان مورينيو وروما يأملان في قبول الاستئناف، لكن اللجنة رفضته اليوم بشكل رسمي، كما رفضت استئناف النادي ضد الغرامة المقدرة بـ 55 ألف يورو على خلفية الشغب الجماهيري في المباراة المذكورة.

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