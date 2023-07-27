«جولة الأبطال»: ثنائية ريال مدريد تكشف عن عيوب مانشستر يونايتد الهجومية

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واصل لاعب كرة القدم الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام تألقه في صفوف فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني، وقاد الفريق إلى الفوز الثمين 2 - صفر على مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، في جولة الأبطال الودية، المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت المباراة مجدداً حاجة مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع مهاجم فعال لاستغلال الفرص التي تسنح للفريق، وذلك قبل خوض فعاليات الموسم الجديد.

وعلى استاد «إن آر جي» في هيوستن، مُني مانشستر يونايتد بالهزيمة ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وافتتح بيلينغهام التسجيل بلمسة رائعة أنهى بها هجمة خطيرة لفريقه في الدقيقة السادسة، وأضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني للريال بتسديدة أكروباتية مميزة في الدقيقة 89.

وسنحت لمانشستر يونايتد فرص عدة في المباراة، ولكنه لم يستطع هز الشباك من 14 تسديدة على مرمى الريال، ليؤكد استمرار المشكلة التي عانى منها في الموسم الماضي، والتي تتعلق بعدم وجود المهاجم القناص الذي يستطيع حسم هذه الفرص.

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا الأداء الهجومي يؤكد حرص النادي على التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أجاب الهولندي إيريك تن هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد: «بالتأكيد... هناك أمران؛ الضغط يمكن أن يكون أفضل منذ البداية، وتسجيل الأهداف».

وأوضح: «أعتقد أننا بحاجة لمزيد من اللاعبين يجيدون التعامل مع الانفرادات والمواجهات الفردية مع لاعبي المنافس».

ويكثف مانشستر يونايتد محاولاته هذا الصيف للتعاقد مع راسموس هويلوند، مهاجم أتالانتا الإيطالي.

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مؤخراً مع لاعب الوسط ماسون ماونت من تشيلسي الإنجليزي، ومع حارس المرمى أندري أونانا من إنتر ميلان الإيطالي، وشارك أونانا في مباراة الريال.

وعلق تن هاغ على مستوى أونانا في المباراة قائلاً: «أعتقد أنه قدم أداءً جيداً وصلداً... وتصدى لكرتين خطيرتين... كان حاضراً في اللحظات التي احتاجه فيها الفريق. أدى مهمته. وأرى أنه انسجم مع فريقنا... هذه هي المباراة الأولى له مع الفريق. لدينا الكثير من العمل للتنسيق بينه وبين خط الدفاع».