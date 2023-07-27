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«مونديال السيدات»: التعادل يخيم على قمة أميركا وهولندا المثيرة

27
JULY
2023
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سمح هدف في الشوط الثاني من القائدة الثانية ليندسي هوران للولايات المتحدة بالعودة والتعادل 1 - 1 مع هولندا في مباراة مثيرة بالمجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم للسيدات في ويلنغتون، اليوم (الخميس).

وتألق المنتخب الهولندي في الشوط الأول وحسمه بالتقدم 1 - صفر، لكن انتفاضة بطل 2019 في الشوط الثاني منحته هدف التعادل في إعادة لنهائي النسخة الماضية.

وتقدم الفريق الهولندي عبر تسديدة رائعة من لاعبة الوسط جيل رورد في الدقيقة 17، ودخلت الولايات المتحدة الشوط الثاني متأخرة لأول مرة في مباراة بكأس العالم منذ 2011.

وأدركت هوران التعادل لبطلة العالم 4 مرات، إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية لروز لافيل في الدقيقة 62، عندما قطعت على القائم القريب وأطلقت ضربة رأس لا يمكن إيقافها استقرت في مرمى حارسة هولندا دافني فان دومسيلار.

ولم يتعادل الفريق الأميركي في أي مباراة في كأس العالم منذ عام 2015، وسيندم على البداية البطيئة للمباراة، بالإضافة إلى عدم قدرته على استغلال الفرص التي سنحت له في النهاية.

وقال فلاتكو أندونوفسكي، مدرب الولايات المتحدة: «رغم أن المباراة انتهت بطريقة لا نرغبها إلا أنني اعتقدت أنها مباراة جيدة لفريقنا. ما رأيته في الشوط الثاني هو ما سنراه في المستقبل كأساس».

واحتفظت الولايات المتحدة بصدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن هولندا ولكل منهما أربع نقاط، وذلك قبل خوض المباراة الأخيرة بدور المجموعات ضد البرتغال الثلاثاء المقبل، لكن هولندا ستكون واثقة من محو هذه الأفضلية عندما تواجه فيتنام في الوقت نفسه.

ويلتقي في وقت لاحق الخميس، البرتغال وفيتنام وذلك بعد خسارة الفريقين في المباراة الأولى.

 

 وقال أندريس يونكر، مدرب هولندا: «هذه المباريات مثل المعارك من الثانية الأولى للأخيرة... الشيء الوحيد الذي يمكنك قوله إن كرة القدم للسيدات قد تطورت كثيراً. قبل المباراة لم أكن أريد التعادل... أردنا الفوز، لكن بعد الشوط الثاني هذا ما أردناه لأن الولايات المتحدة كانت قوية حقاً».

الشرق الأوسط
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