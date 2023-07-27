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مبابي يرفض الاجتماع مع مسؤولي الهلال السعودي و«النقاش حول الانتقال»

27
JULY
2023
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رفض كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، لقاء مسؤولين من نادي الهلال السعودي الساعي للتعاقد معه بصفقة قياسية قيمتها 300 مليون يورو (333 مليون دولار).
وذكرت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية على موقعها الإلكتروني أن قائد المنتخب الفرنسي رفض «أي نقاش» مع ممثلي الهلال المتواجدين في باريس الأربعاء.
وأوضحت الصحيفة أن وفداً من مسؤولي النادي السعودي جاء إلى باريس لإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي السابق مالكوم إلى صفوفه قادم من زينيت سانت بطرسبورغ الروسي، ورغب في استغلال هذه المناسبة لتقديم مشروعه لمبابي.
لكن، ودائماً حسب صحيفة «ليكيب»، «لن ينجح هذا النهج»؛ لأن المقربين من الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً «رفضوا أي نقاش مع ممثلي النادي السعودي».
وتابعت بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن المقربين من مبابي أكدوا أن قائد المنتخب الفرنسي «لم يفكر أبداً في هذا الخيار».
كان نادي الهلال قد حصل على إذن من باريس سان جيرمان للتحدث مع مبابي بعد اقتراحه 300 مليون يورو من أجل ضمه إلى صفوفه، على الرغم من أن النجم الفرنسي لم يبد أبداً رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي الذي أصبح وجهة لنجوم عالميين في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
ويتبقى لمبابي عام واحد على عقده مع باريس سان جيرمان بعدما فضل عدم تفعيل بند تمديده لعام إضافي حتى 2025، ما دفع فريق العاصمة الذي يعتقد أن مهاجمه توصل لاتفاق للانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني مجاناً الصيف المقبل، إلى البحث عن بيعه هذا الصيف للاستفادة مادياً وهو الذي دفع 180 مليون يورو لضمه من موناكو عام 2017.

الشرق الأوسط
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