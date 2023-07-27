مارتينيز نجم إنتر: تلقيت عروضاً كبيرة من أندية الدوري السعودي

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أكَّد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان الإيطالي وصول عروض من الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وذلك وفقاً لتصريحاته الخاصة لصحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية».

ووفقاً للإجماع الصحافي في الأرجنتين الأسبوع الماضي وصل للاعب عرض سعودي ضخم براتب سنوي بقيمة 60 مليون يورو لمدة 4 سنوات دون الكشف عن هوية النادي الذي يريد اللاعب.

وقال ‏لاوتارو مارتينيز: «هذا صحيح تلقيت عروضاً ضخمة من الأندية السعودية، لكنني سعيد للغاية في الإنتر ومدينة ميلانو، لا توجد فرصة ولا سبب بالنسبة لي للتغيير».

وأكمل مارتينيز: ‏«أنا القائد هنا الآن، والإنتر هو بيتي الثاني، أشعر بالحب هنا منذ اليوم الأول، أنا فخور لوجودي هنا».

ويعتبر لاوتارو مارتينيز من الركائز الأساسية في تشكيلة الإنتر حيث سجل 21 هدفاً في بطولة الدوري الموسم الماضي.

وأكد لاوتارو مارتينيز عن خيبة أمله من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو حيث قال المهاجم الأرجنتيني: «شعرت بخيبة أمل، حاولت الاتصال به ولم يستجِب لي ولا لاتصالات زملائي، إنه اختياره وأتمنى له الأفضل».

يذكر أن الثنائي شكل ثنائية رائعة في الإنتر استطاعا من خلالها تحقيق لقب الدوري للنادي قبل موسمين.