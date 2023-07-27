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سيل انتقادات ضد الأرجنتينية رودريغيز بسبب «وشم صورة رونالدو»

27
JULY
2023
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دافعت مهاجمة منتخب الأرجنتين ياميلا رودريغيز عن نفسها، بسبب وشم لكريستيانو رونالدو على ساقها اليسرى، قائلة إن تفضيل النجم البرتغالي ليس علامة على أنها لا تقدر ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً، حسب وكالة «رويترز، والتي تضع أيضاً وشماً للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا على فخذها اليسرى، إنها تلقت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب وشم رونالدو غريم ميسي الأزلي.

 

 

وكتبت على «إنستغرام»: «من فضلكم توقفوا، لا أحظى بوقت جيد حالياً. لم أقل أبداً إنني ضد ميسي... ميسي قائدنا وأسطورتنا؛ لكن كريستيانو مصدر إلهامي ومثلي الأعلى، وهذا لا يعني أنني أكره ميسي».

وقالت رودريغيز إنها لا ترى أي مشكلة في رسم وشم رونالدو؛ حيث ألهمها مهاجم البرتغال الذي سجل أكثر من 800 هدف في مسيرته الكروية.

وقالت: «ما هي المشكلة؟ لسنا مضطرين جميعاً إلى أن نحب لاعبي منتخب بلدنا فقط».

وتابعت: «أرجو أن تفهموا أن هذه هي كرة القدم، ولكل لاعبة نجمها المفضل، وتشجيع أحدهم لا يعني كراهية الآخر. لقد تعبت وتألمت كثيراً من هذه الانتقادات».

وحلت رودريغيز بديلة في وقت متأخر من مباراة خسرها المنتخب الأرجنتيني 1-صفر أمام إيطاليا، في مستهل مشواره بكأس العالم للسيدات. وستلعب الأرجنتين المباراة القادمة مع جنوب أفريقيا، الجمعة.

الشرق الأوسط
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