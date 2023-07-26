كرة السلة: فوز لبنان وديا على ايران

A + A -

حقق منتخب لبنان للرجال بكرة السلة فوزا مستحقا على نظيره الايراني وبنتيجة( ٧٣-٦٦) في المباراة الودية التي اقيمت مساء الاربعاء على ملعب مجمّع نهاد نوفل بزوق مكايل ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم التي ستقام بين ٢٥ آب و١٠ ايلول المقبلين.

حضر المباراة جمهور ناهز ال ٤ آلاف متفرج تقدمه رئيس اللجنة الاولمبية الدكتور بيار جلخ وعدد من اعضاء اللجنة والنائب الاول لرئيس الاتحاد الاسيوي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي واعضاء الاتحاد واركان السفارة الايرانية ورئيس بلدية زوق مكايل ايلي بعينو ورؤساء واعضاء اندية وعدد كبير من المدربين واللاعبين ورجال الصحافة والاعلام.

وفرض منتخب الارز ايقاعه منذ بداية المباراة واشرك مدربا المنتخبين معظم لاعبي الفريقين ونجح منتخب لبنان في انهاء الربع الاول متقدما(٢٢-١٧) والربع الثاني(٤٠-٢٨) والثالث(٦١-٤٢) والرابع(٧٣-٦٦).

قاد المباراة الحكام الدوليون بول سقيّم وزياد طنوس وسيرجيو كساب.

وكان افضل مسجل في المنتخب اللبناني علي حيدر (١٥ نقطة).

يشار الى ان القرعة اوقعت لبنان ضمن المجموعة الثامنة مع كندا وفرنسا ولاتفيا بينما اوقعت القرعة ايران ضمن المجموعة السابعة مع اسبانيا وساحل العاج والبرازيل.