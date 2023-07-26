رئيس «البريمرليغ»: لسنا قلقين من نفوذ الدوري السعودي… يحق لهم ما يحق لنا

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أكد البريطاني ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، أنه لن يقلق حالياً بشأن النفوذ السعودي المتزايد في كرة القدم العالمية، وفقاً لتصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».ولفت الدوري السعودي أنظار العالم والمهتمين بكرة القدم بتحركاته المثيرة والقوية في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بتعاقداته الرنانة التي أحدثت حراكاً كبيراً وصدى واسعاً في وسائل الإعلام العالمي. وأضاف ماسترز: «من الواضح أن شيئاً جديداً يحدث»، متابعاً: «مسيرو الدوري السعودي للمحترفين يقولون إنهم يريدون أن يكونوا من أفضل 10 دوريات في العالم بحلول عام 2030، إنهم يستثمرون في اللاعبين والمدربين ومديري الأندية لمحاولة رفع مستوى الدوري والأندية».وأكمل: «لقد استغرق الأمر منا 30 عاماً للوصول إلى المرحلة التي تعيشها الأندية في إنجلترا»، مضيفاً: «لدينا الكثير من القدرة التنافسية وتدفقات الإيرادات، وهذا يعزز من قيمة البريمرليغ عالمياً».وواصل رئيس رابطة الدوري الإنجليزي: «حقيقة لن أكون قلقاً جداً في الوقت الحالي، ولكن الأندية السعودية لها الحق في شراء لاعبين مثل أي دوري آخر».ونوّه أن «الدوري الإنجليزي الممتاز هو عملية بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً من حيث الإيرادات، وتتم إعادة استثمار الأموال في الملعب»، مؤكداً أنه «يجب أن يكون لجميع المسابقات الجيدة تدفقات إيرادات لدعمها».