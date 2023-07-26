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صفقة «الاتحاد – فابينيو» في خطر

26
JULY
2023
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بعدما كانت على مشارف الإتمام والحسم، باتت صفقة انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو من ليفربول إلى الاتحاد السعودي في خطر، وذلك بحسب ما أشار الصحافي في موقع «ذا أتليتيك ديفيد أورنستين».

وكان لاعب خط الوسط، البالغ من العمر 29 عاماً، مستهدفاً من الاتحاد بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار)، لكن هناك تأخيراً في العملية، وما زالت الأمور قائمة، ومن المقرر أن يستأنف فابينيو الاستعدادات قبل الموسم مع ليفربول الأربعاء.

وأدت محاولة الاتحاد التوقيع مع اللاعب البرازيلي الدولي إلى استبعاده من تشكيلة المدرب يورغن كلوب في معسكر تدريبي صيفي في ألمانيا، عادوا منه إلى المملكة المتحدة الاثنين.

وعاد فابينيو نفسه الآن إلى ليفربول، وسينضم إلى زملائه في مركز تدريب أكسا، ما لم يتم تحقيق تقدم جديد في الصفقة.

وعلى الرغم من هذه المماطلة، فإن الروابط القوية بين ممثله خورخي مينديز وليفربول والسعودية تجعل من المتصور أن الانتقال ما زال ممكناً.

وكان فابينيو لاعباً رئيسياً ليورغن كلوب الموسم الماضي، حيث شارك في 49 مباراة في جميع المسابقات.

وقد تعاقد الاتحاد مع لاعب وسط تشيلسي السابق نغولو كانتي، ومهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيمة، وكذلك جوتا الذي وصل من سيلتيك في وقت سابق من هذا الشهر.

الشرق الأوسط
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