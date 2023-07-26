بذكريات مقصيته الشهيرة مع ريال مدريد.. رونالدو يقدم لمحة فنيية رائعة في لقاء سان جيرمان

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حاول قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هز شباك باريس سان جيرمان، بطريقة رائعة، في مباراة ودية جمعت الفريقين يوم الثلاثاء في اليابان.

وظهر رونالدو في إحدى اللقطات وهو يحاول التسجيل في مرمى سان جيرمان، بضربة مقصية مشابهة لضربته المقصية التي نالت شهرة واسعة حينما نجح في تسجيل هدف في شباك يوفنتوس عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، وساعد من خلالها حينها الريال على العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومن ثم التتويج باللقب عام 2017.

ولسوء حظ رونالدو في لقاء اليوم، فإن ضربته المقصية لم تسفر عن هدف حيث مرت الكرة محاذية للقائم الأيمن لحارس سان جيرمان، كما أن الحكم المساعد رفع رايته للإعلان عن أن "الدون" كان في موقف تسلل قبل أن تصله الكرة.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة النصر السعودي وباريس سان جيرمان، انتهت بالتعادل السلبي.