وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور، الذي سجل ثنائية بنفسه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.

وبعد التسجيل، توقف ميسي وأشار من الملعب إلى مالك الفريق، ديفيد بيكهام، الذي كان يشاهد المباراة.

وقوبلت هذه الإيماءة بابتسامة عريضة من نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي ساعد في استقطاب ميسي للعب في الدوري الأميركي.

وجاءت أفضل فرصة لأتلانتا لهز الشباك من ركلة جزاء متأخرة، سددها تياغو ألمادا، لكن دريك كالندر حارس إنتر ميامي حافظ على نظافة شباكه.

وتعانق ميسي ومواطنه الأرجنتيني ألمادا عندما خرج ميسي في الدقيقة 78، وتبادلا القمصان بعد المباراة.

وكان ميسي، الحائز على الكرة الذهبية 7 مرات، قد سجل هدفا من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي ليقوده للفوز 2-1 على كروز أزول، الجمعة الماضي.