living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلغاء مباراة برشلونة ويوفتوس بسبب فيروس في صفوف الكاتالوني

25
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ألغيت المباراة الودية بين فريقي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم ويوفنتوس الإيطالي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، بسبب التهاب في المعدة والأمعاء في صفوف لاعبي النادي الكاتالوني.

وقال النادي الإسباني في بيان إن "عددًا كبيرًا من لاعبي فريق البلاوغرانا يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء".

وقال رئيس برشلونة جوان لابورتا في تصريحات نشرت على موقع النادي على الإنترنت إن "غالبية" لاعبي برشلونة أصيبوا بالفيروس، لكنه لم يذكر رقما محددا.

 وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ما لا يقل عن 12 لاعبا أصيبوا بالفيروس.

وأضاف لابورتا إنه لا يوجد موعد متاح لإعادة جدولة المباراة.

وتابع "تمنحنا الحياة أحيانًا مفاجآت تغير خططنا، الأمر صعب جدًا على الفريق وفي نفس الوقت الأمر صعب جدًا بالنسبة لمشجعينا".

وكانت المباراة مقررة السبت على ملعب "ليفي" التابع لفريق سان فرانسيسكو 49 والذي يتسع لـ68500 متفرج، وتدخل في إطار جولة الأبطال التي تجمع ستة أندية أوروبية كبرى، وكان من المتوقع أن تجذب حشدًا كبيرًا من الجماهير.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء في لوس أنجليس قبل مواجهة غريمه التقليدي ووصيفه ريال مدريد في دالاس السبت المقبل.

وينهي برشلونة جولته بمواجهة ميلان الإيطالي في لاس فيغاس في الأول من أغسطس.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   