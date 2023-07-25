أنشيلوتي في مأزق.. هل يخوض الموسم الجديد بمهاجم واحد؟

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يواجه ريال مدريد الإسباني أزمة هجومية واضحة قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجديد، بعدما فقد نجمه الأول كريم بنزيما المنتقل حديثا إلى اتحاد جدة السعودي، وعدم التعاقد مع بديل بنفس القوة.

ريال مدريد أعاد لاعبه السابق خوسيلو ماتو البالغ 33 عاما، ليشغل مركز المهاجم الكلاسيكي، وسط طموحات لا تتوقف حول ضم الفرنسيكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يعد الهدف الأبرز للنادي الملكي الإسباني.

مهاجم واحد يكفي

قبل أيام لم يكن ريال مدريد يمتلك مهاجما كلاسيكيا يمكنه شغل المكان الشاغر الذي تركه كريم بنزيمه، قبل أن ينجح النادي الإسباني في ضم خوسيلو ماتو من فريق إسبانيول.

• الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قال في تصريحات صحفية خلال تواجد فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستعداد للموسم الجديد، إن فريقه لا يحتاج للتعاقد مع مهاجم آخر.

وأكد أنشيلوتي أن ريال مدريد يمكنه أن يخوض الموسم القادم بالكامل بوجود مهاجم كلاسيكي (رقم 9) واحد فقط في صفوف الفريق، كما خاض الموسم السابق بوجود كريم بنزيمه فقط.

وأشاد الإيطالي بالصفقات التي أبرمها فريقه خلال الصيف الجاري، خاصة التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام القادم من بروسيا دورتموند الألماني لتدعيم خط وسط الفريق الإسباني.

أنشيلوتي أشار إلى أن الفريق الذي سيدافع عن أحلام ريال مدريد في الموسم المقبل سيكون أفضل من الذي خاض منافسات الموسم الماضي، رغم رحيل نجمه الأول كريم بنزيمه إلى الدوري السعودي.

من هو خوسيلو؟

• بدأ خوسيلو قصته مع ريال مدريد قبل 13 عاما، عندما كان لاعبا في صفوف أكاديمية النادي الملكي ولعب لفريق "كاستيا"، ليكون الهداف الأفضل في الفريق الرديف بالعاصمة الإسبانية، وقاده للصعود إلأى دوري الدرجة الثانية، بعد أن سجل 19 هدفا في الدوري و7 أهداف في جولات الصعود الفاصلة.

• تألق خوسيلو مع فريق الرديف قاده للظهور للمرة الاولى مع الفريق الأول عام 2011 في مباراة ضد ألميريا، ليسجل هدفا بعد مشاركته بثلاث دقائق فقط، لكنه رحل بعد ذلك لخوض تجارب أخرى.

خوسيلو لعب في الدوري الألماني في صفوف هوفنهايم وإينتراخت فرانكفورت وهانوفر، ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي ليلعب في صفوف ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد، ولعب في الدوري الإسباني لأندية ديبورتيفو دي لاكورونيا وألافيس وسبانيول.

• تألق خوسيلو مع المنتخب الإسباني في دوري الأمم الأوروبية 2023 وكان سببا رئيسيا في التتويج باللقب، حيث سجل الهدف الفوز في نصف النهائي ضد إيطاليا، وسجل ركلة ترجيح ناجحة ضد كرواتيا في النهائي، كما سجل مرتين في شباك النرويج خلال مشوار البطولة.