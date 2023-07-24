«ريال مدريد» يقلب الطاولة على «ميلان» في مباراة ودية

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قلَب «ريال مدريد» الإسباني تخلفه بهدفين نظيفين أمام «ميلان» الإيطالي، إلى فوز 3 - 2، في مباراة ودية أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا (ولاية كاليفورنيا)، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تقدَّم «ميلان» بهدفين بواسطة مُدافعه الإنجليزي فيكايو توموري، من ركلة ركنية رفعها زميله الجديد الأميركي كريستيان بوليسيك، القادم حديثاً من «تشيلسي» الإنجليزي، ثم أضاف لوكا روميرو الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة، قبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق.

وردَّ «ريال مدريد» بثلاثية في الشوط الثاني. وقلَّص فريق «العاصمة» الإسباني الفارق عندما ارتكب حارسه ماركو سبورتييلو خطأ فادحاً، عندما أفلتت منه تسديدة ضعيفة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (57)، ثم أدرك اللاعب نفسه التعادل بتسديدة قوية (59).

ومنَح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفوز لـ«ريال مدريد»، في الدقيقة 84.