رئيس زينيت الروسي: مالكوم أصبح هلالياً بـ60 مليون يورو

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أعلن ألكسندر ميدفيديف رئيس نادي زينيت الروسي الأحد موافقته على انتقال الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي لنادي الهلال السعودي.

وقال ألكسندر ميدفيديف في تصريحاته: «استكملنا المفاوضات مع الهلال السعودي بخصوص انتقال مالكوم مقابل 60 مليون يورو».

وأضاف الرئيس: «يجب دفع نصف هذا المبلغ لتفعيل التعاقد، وسيتم استكمال المبلغ قبل نهاية موسم 2023 - 2024. لا يوجد أي حوافز إضافية».

سيكون مالكوم أغلى صفقة في تاريخ نادي الهلال السعودي وتاريخ الدوري السعودي، حيث سينضم اللاعب إلى الثلاثي المنضم للهلال سابقاً البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش والسنغالي خاليدو كوليبالي.

وسيصبح إنفاق نادي الهلال حتى الآن في هذا الميركاتو 178 مليون يورو.