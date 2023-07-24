living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«إن بي إيه»: كايل أندرسون يحصل على الجنسية الصينية

24
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حصل كايل أندرسون، لاعب مينيسوتا تمبروولفز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، على الجنسية الصينية، مما يمهد لمشاركته مع العملاق الآسيوي في كأس العالم الشهر المقبل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كانت الصين جنّست في الأعوام الأخيرة مجموعة من اللاعبين المولودين في الخارج، في محاولة لرفع مستوى منتخباتها لكرة السلة.

وُلد أندرسون في نيويورك، وتشير تقارير إلى جذوره الصينية من جهة جدّه الأكبر، فيما كشف في وقت سابق هذه السنة عن رغبته بنقل ولائه الدولي.

قال الاتحاد الصيني لكرة السلة الاثنين في حسابه على موقع ويبو مستخدماً الاسم الصيني لأندرسون: «بفضل التسويق ودعم كل الأطراف المعنية، حصل لي كاير على الجنسية الصينية صباح اليوم».

ونشر الاتحاد صورة للاعب الصيني الجديد والسعادة بادية على وجهه، رفقة رئيسه نجم اللعبة السابق العملاق ياو مينغ الذي دافع عن ألوان هيوستن روكتس.

 

 

ولم يذكر الاتحاد الصيني ما إذا كان أندرسون قد تخلى عن جواز سفره الأميركي، في خطوة معتادة في الصين التي لا تعترف بازدواج الجنسية.

ويدافع أندرسون (29 عاماً) راهناً عن ألوان مينيسوتا تمبروولفز، الذي خسر في الدور الأول من بلاي أوف الموسم الماضي أمام دنفر ناغتس المتوّج باللقب لاحقاً.

وتحتل الصين راهناً المركز 27 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا).

وفتحت الصين الباب في السنوات الأخيرة أمام رياضيين من جذور صينية أو مقيمين لفترات طويلة في البلاد.

تتضمن اللائحة المتزلجة الحرّة إيلين غو المتألقة في أولمبياد بكين الشتوي العام الماضي، كما دافع لاعب الوسط الإنجليزي المولد نيكو ييناريس عن ألوان منتخب الصين لكرة القدم بعد تجنيسه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   