«إن بي إيه»: كايل أندرسون يحصل على الجنسية الصينية

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حصل كايل أندرسون، لاعب مينيسوتا تمبروولفز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، على الجنسية الصينية، مما يمهد لمشاركته مع العملاق الآسيوي في كأس العالم الشهر المقبل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كانت الصين جنّست في الأعوام الأخيرة مجموعة من اللاعبين المولودين في الخارج، في محاولة لرفع مستوى منتخباتها لكرة السلة.

وُلد أندرسون في نيويورك، وتشير تقارير إلى جذوره الصينية من جهة جدّه الأكبر، فيما كشف في وقت سابق هذه السنة عن رغبته بنقل ولائه الدولي.

قال الاتحاد الصيني لكرة السلة الاثنين في حسابه على موقع ويبو مستخدماً الاسم الصيني لأندرسون: «بفضل التسويق ودعم كل الأطراف المعنية، حصل لي كاير على الجنسية الصينية صباح اليوم».

ونشر الاتحاد صورة للاعب الصيني الجديد والسعادة بادية على وجهه، رفقة رئيسه نجم اللعبة السابق العملاق ياو مينغ الذي دافع عن ألوان هيوستن روكتس.

ولم يذكر الاتحاد الصيني ما إذا كان أندرسون قد تخلى عن جواز سفره الأميركي، في خطوة معتادة في الصين التي لا تعترف بازدواج الجنسية.

ويدافع أندرسون (29 عاماً) راهناً عن ألوان مينيسوتا تمبروولفز، الذي خسر في الدور الأول من بلاي أوف الموسم الماضي أمام دنفر ناغتس المتوّج باللقب لاحقاً.

وتحتل الصين راهناً المركز 27 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا).

وفتحت الصين الباب في السنوات الأخيرة أمام رياضيين من جذور صينية أو مقيمين لفترات طويلة في البلاد.

تتضمن اللائحة المتزلجة الحرّة إيلين غو المتألقة في أولمبياد بكين الشتوي العام الماضي، كما دافع لاعب الوسط الإنجليزي المولد نيكو ييناريس عن ألوان منتخب الصين لكرة القدم بعد تجنيسه.