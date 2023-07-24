أنشيلوتي: بيلينغهام لاعب وسط متكامل

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أثنى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق «ريال مدريد» الإسباني لكرة القدم، على اللاعب جود بيلينغهام، ووصفه بأنه «لاعب خط وسط متكامل»، وذلك بعد أن سجل مشاركته الأولى مع الفريق المَلكي.

ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، شارك بيلينغهام في المباراة الودية التي انتهت بفوز «ريال مدريد» على «ميلان» الإيطالي 3 / 2، الأحد (الاثنين بتوقيت غرينتش) في لوس أنجليس، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وأنهى «ميلان» الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، سجلهما فيكايو توموري ولوكا رميرو، في الدقيقتين 25 و42.

وردَّ «ريال مدريد» في الشوط الثاني بثلاثية سجّلها فيدريكو فالفيردي، في الدقيقتين 57 و59، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ليفوز «ريال» بأولى مبارياته في «جولة الأبطال»، هذا الصيف.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للإنجليزي الدولي بيلينغهام، ضمن صفوف «ريال مدريد»، الذي انضم إليه قادماً من «بوروسيا دورتموند» الألماني، مقابل 88.5 مليون جنيه إسترليني (114 مليون دولار)، وقد لعب لمدة 64 دقيقة، قبل أن يخرج ويحل مكانه نيكو باز.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ«ريال مدريد»: «أعجبني حقاً أداء بيلينغهام». وأضاف: «لعب بيلينغهام بشكل جيد، وعلى الفريق أن يعتاد جودته، التي تبدو مذهلة. قدرته على الوصول لمنطقة الجزاء مهمة جداً بالنسبة للفريق».

وتابع أنشيلوتي: «إنه لاعب رائع، ومهم جداً بالنسبة لنا؛ لأنه لاعب خط وسط متكامل، ويضفي مزيداً من السرعة والحماس على الأداء».

وأوضح أنشيلوتي: «هو يتحرك بشكل رائع دون كرة، ويختلف عن لاعبي خط الوسط الآخرين لدينا. هو يستغل المساحات ويضيف بعداً آخر للفريق، وهو أمر رائع».