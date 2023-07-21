بعد خماسية سيلتا فيغو.. رباعية بنفيكا «الودية» تقلق النصراويين

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بعد ثلاثة أيام من خسارته أمام سيلتا فيغو الإسباني بخماسية، تلقى فريق النصر خسارة أخرى ثقيلة بنتيجة (1-4) على يد بنفيكا البرتغالي، وذلك ضمن معسكره التحضيري في البرتغال، استعداداً للموسم الجديد.

وشكلت الخسارة قلقاً كبيراً في أوساط النصراويين قبل أيام من المشاركة في جولة اليابان الدولية، وكذلك بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بينما وجد آخرون أن تلك الخسارتين لا تستدعيان القلق كون الفريق لم يكتمل بشكل رسمي، خصوصاً من ناحية العناصر الأجنبية.

وكان لاعبو النصر قد هددوا مرمى بنفيكا مرتين في بداية المباراة، وتقلص الفارق في الشوط الأول بعد هدف للاعب خالد الغنام، لكن بنفيكا تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف إضافية في الشوط الأول وهدف آخر في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز كبير للفريق البرتغالي.

ويستعد الفريق السعودي للمشاركة في بطولة دولية في اليابان، والتي ستشهد مواجهتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، في 25 و 27 يوليو (تموز) الحالي على التوالي.