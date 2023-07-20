رسميا.. مانشستر سيتي يودع رياض محرز إلى الدوري السعودي

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقد لاعبه الجزائري رياض محرز مع نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع "تويتر" صورة لرياض محرز، وعلق عليها: "عقد رياض محرز مع الاهلي السعودي لمدة 3 مواسم مع موسم رابع اختياري".

كما نشر صورة أخرى للاعب الجزائري كأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، وأرفقها بأرقامه مع النادي وسالة شكر: " رياض محرز مع مان سيتي: " 236 مباراة، 78 هدفا، 56 تمريرة حاسمة، 4 ألقاب في البريمرليغ، لقب في دوري أبطال أوروبا، لقبان في كأس الاتحاد الإنجليزي، 3 ألقاب في كأس الرابطة، لقب في الدرع الخيرية. شكرا رياض محرز".

كما شارك الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي بـ"تغريدة" للصحفي الشهير ديفيد أورنستين، جاء فيها: "رياض محرز سينتقل إلى نادي السعودي مقابل 30 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو إضافات".