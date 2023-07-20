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الاتحاد يقترب من فابينهو... ويتمسك بكورنادو ورمارينهو

20
JULY
2023
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بات نادي الاتحاد قريباً من حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي فابينهو لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد اتفاق جميع الأطراف على بنود العقد.

وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن ما عطل إتمام الصفقة هو مبلغ الدفعات التي سيقدمها النادي السعودي لنظيره الإنجليزي.

وحسب المصادر نفسها، فإن إدارة الاتحاد تعمل على حل الإشكالية وينتظر بعد ذلك إتمام الاتفاقيات وإجراء الفحوصات الطبية، على أن يوقع بعدها اللاعب على العقود الرسمية ومن ثم تقديمه للجماهير من خلال بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تنطلق في 27 يوليو (تموز).

من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه بات من المؤكد بقاء الثنائي البرازيلي رومارينهو وكورنادو في قائمة الفريق لموسم آخر.

وينتهي عقد الأول بنهاية الموسم المقبل 2023 - 2024 فيما يرتبط الثاني بعقد لمدة موسمين إضافيين وينتهي بنهاية موسم 2024 – 2025، ويعتبر الثنائي البرازيلي من العناصر التي لا يستغني عنها نونو سانتو في تشكيلته الأساسية.

ورغم الكثير من المطالبات الجماهيرية بتغيير أحد اللاعبين والتعاقد مع جناح أجنبي إضافي بعد التعاقد مع البرتغالي جوتا، فإن سانتو أكد تمسكه باللاعبين موسماً آخر.

الشرق الأوسط
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