صفقات عالمية ترفع قيمة الدوري السعودي إلى 461 مليون يورو

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بعد إبرامه العديد من الصفقات المميزة والمذهلة، ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين لتصل حتى إلى 461.45 مليون يورو حتى الآن، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» الشهير.

وانضم عدد من اللاعبين العالميين أمثال كريم بنزيمة ونغولو كانتي للاتحاد، وكاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز وسيرجي ميلونكوفيتش سافيتش للهلال، ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا للنصر، وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو للأهلي.

ويعد هذا الارتفاع قفزة هائلة مقارنة بالسنوات الماضية، التي كانت على سبيل المثال في عام 2018 تقدر بـ257 مليون يورو، ثم ارتفعت إلى 298 مليون يورو في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، قبل أن تصل في صيف 2021 إلى 368.25 مليون يورو.

وخطف الهلال صدارة الأندية السعودية الأعلى قيمة سوقية بحسب «ترانسفير ماركت»، حيث بلغت قيمة الهلال حتى الآن 140.65 مليون يورو، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني نادي النصر الذي تبلغ قيمته 121.08 مليون يورو.

ويعود السبب في صدارة الهلال بالتأكيد لتعاقداته الصيفية حتى الآن، حيث ضم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز، قبل أن يبرم صفقة ضم متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلنكوفيتش - سافيتش مقابل 40 مليون يورو.

وكان النصر متصدراً للقيمة السوقية للأندية السعودية في الموسم الماضي بـ81.55 مليون يورو، قبل أن يتراجع للمركز الثاني؛ نظراً لأن الفريق لم يبرم حتى الآن سوى صفقتين بضم كل من لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ولاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا.

واحتل الاتحاد المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 77.03 مليون يورو، ثم الأهلي رابعاً بـ51.28 مليون يورو، وبفارق كبير جاء الشباب خامساً بـ24.63 مليون يورو.

وتوالت الأندية السعودية في المراكز التالية، فجاءت فرق الاتفاق، والتعاون، والفتح، والطائي، والخليج، وأبها، والفيحاء، وضمك، والوحدة، والأخدود، والرائد، والحزم، وأخيراً الرياض الوافد الحديث على دوري روشن الذي بلغت قيمته السوقية 1.8 مليون يورو فقط.

ويتصدر الدوري السعودي حالياً مختلف دوريات قارة آسيا، متفوقاً على كل من الدوري الإماراتي، والدوري الياباني، والدوري الكوري الجنوبي ثم الدوري القطري. فيما يحتل الدوري السعودي المركز الـ16 عالمياً، في القائمة التي يتصدرها الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة سوقية تبلغ 10.11 مليار يورو، ثم الليغا الإسبانية والسيريا إيه الإيطالية والبونديسليغا الألمانية.

ويتفوق الدوري السعودي على العديد من الدوريات الأوروبية، حيث تتجاوز قيمته السوقية قيمة بطولات الدوري في النمسا، وأسكوتلندا، وأوكرانيا، واليونان، وسويسرا، وكرواتيا، والدنمارك وصربيا.

وبإمكان مسابقة الدوري السعودي أن تزداد من ناحية القيمة السوقية عندما يتم إنهاء عدد من الصفقات المعلقة حالياً، ففي الانتظار إتمام صفقة ضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو لنادي الاتحاد، الذي تبلغ قيمته السوقية بحسب «ترانسفير ماركت» 42 مليون يورو، كما تبلغ القيمة السوقية للجناح الجزائري رياض محرز المرشح للانضمام للنادي الأهلي 20 مليون يورو. أما قائد فريق ليفربول غوردان هيندرسون والمرشح للانضمام لنادي الاتفاق فتبلغ قيمته السوقية 10 ملايين يورو، في حين تبلغ القيمة السوقية لحارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا 13 مليون يورو، والجناح الفرنسي موسى ديابي 50 مليون يورو، والجناح البرازيلي رافينيا 60 مليون يورو، وكلهم مرشحون للانتقال للدوري السعودي في الفترة المقبلة.

ومع تبقي 45 يوماً فقط على نهاية سوق الانتقالات الصيفية على مستوى العالم، سجل الميركاتو الحالي حتى الآن كثيراً من الصفقات التاريخية التي ستسجل في تاريخ كرة القدم حتى تُكسر مستقبلاً، ولا تزال هذه السوق الصيفية مليئة بالمفاجآت التي قد تحدث في أي لحظة.