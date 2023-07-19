الدوري اللبناني يُدخل ال “VAR لايت”

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يستعد الاتحاد اللبناني لكرة القدم لانطلاقة الموسم الجديد الشهر المقبل، مع بداية الدوري اللبناني، ويبدو أنّ هذا الموسم سيكون مختلفاً عن السابق، إن كان لناحية المنافسة بين الأندية، أو لناحية التغييرات في شكل البطولة، بالإضافة إلى التقنيات التي ستُضاف إلى الدوري.

الـ «VAR لايت» يدخل حيز التنفيذ مع انطلاقة الموسم الكروي والدوري اللبناني، حيث باتت كل الترتيبات جاهزة لدخول هذه التقنية. وبحسب آخر المعطيات فإنّ هذه التقنية سيتمّ تجربتها خلال الاسبوع الأول من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم.

هذه التقنية الجديدة على الدوري اللبناني، ستكون بمثابة أداة مهمّة في يد الحكام، للمساعدة في اتخاذ القرار الصائب والعادل، بخاصة بعد أن شهدت المواسم الماضية الكثير من الانتقادات للقرارات التحكيمية، ولكن لماذا (VAR لايت)؟.

نظام الـ»VAR لايت» سيكون بديلاً «أرخص» من الـ «VAR» الكلاسيكي المُعتمد في البطولات العالمية، وهو أقل كلفة من النظام الاساسي. ويتضمن هذا النظام وجود 4 كاميرات أو أكثر حول الملعب، ويمكن أن يتمّ تثبيت هذا النظام بأقل من ساعة واحدة.

وبحسب التفاصيل، فإنّ هذه التقنية لن تتضمن كشف التسلّل، بحيث يبقى هذا القرار لحكّام المباراة، بينما سيدخل الـ»VAR لايت» بقرارات ركلات الجزاء وحالات الطرد والإنذار الخاطئ.

فائدة هذه التقنية

تُعتبر تقنية حكم الفيديو (VAR) ثورة في ملاعب كرة القدم، تهدف إلى تحسين عمليات التحكيم واتخاذ القرارات الصحيحة في اللقطات المشكوك فيها. تمّ تطوير هذه التقنية للتغلّب على الأخطاء التحكيمية التي كانت تؤثر على نتائج المباريات وتؤثر على تجربة المشاهدين.

تعتمد تقنية (VAR) على استخدام الفيديو والتكنولوجيا المتقدّمة لمراقبة الأحداث التي تحدث على أرض الملعب. يتمّ تجهيز الحكّام بأجهزة رصد ومراقبة متطورة، مثل شاشات عرض عالية الدقّة وتقنية التصوير البطيء، لتمكينهم من استعراض اللقطات بدقّة عالية وتحليلها من زوايا مختلفة.

فائدة تقنية (VAR) تكمن في قدرتها على تصحيح الأخطاء التحكيمية الواضحة، وتوفير عدالة أكبر في المباريات، وتساهم في تحقيق المبدأ الأساسي للعدالة الرياضية، ويعطي الفرصة للفرق المشاركة في المباراة للفوز بنتيجة عادلة وفقًا للأداء الفعلي.

باستخدام التقنية المتطورة، يتمكن الحكم المساعد الذي يعمل في غرفة المراقبة، من استعراض اللقطات المثيرة للجدل واتخاذ قرار منطقي وصحيح. يتمّ توجيه الحكم الرئيسي عبر سماعة الأذن، مما يسمح له بتغيير قراره أو إلغاء القرار الأصلي إذا لزم الأمر.

تتراوح فوائد تقنية (VAR) في مجال كرة القدم بشكل عام وتشمل النقاط التالية:

1- تحسين العدالة، بحيث تعمل تقنية الـ (VAR) على تقليل الأخطاء التحكيمية الواضحة، مما يحقّق عدالة أكبر في اللعبة ويزيل الشكوك المحتملة بشأن القرارات الخاطئة.

2- إعطاء الفرصة الثانية، فتسمح تقنية الـ (VAR) للحكّام بالتراجع عن القرارات الخاطئة وتصحيحها، مما يمنح الفرق الفرصة للاحتجاج على القرارات غير الصحيحة وتصحيحها.

3- الحدّ من الأخطاء الجسيمة، فيمكن لتقنية الـ (VAR) تقليل الأخطاء الجسيمة مثل الأهداف اللامتناهية أو تسجيل أهداف من تسلّل، مما يحسّن جودة المباريات ويزيد من صدقيتها.4- التصحيح السريع، فيمكن للحكّام استخدام تقنية الـ (VAR) للتأكّد من صحة القرارات في وقت قصير جدًا، مما يساهم في استئناف اللعبة بسرعة أكبر.

على الرغم من فوائد تقنية الـ (VAR)، لا يزال هناك بعض الجدل حول استخدامها في كرة القدم. بعض النقاد يرون أنّها تؤثر على سرعة اللعب وتقطع الزخم الطبيعي للمباراة. ومع ذلك، فإنّ العديد من المشجعين والمحترفين يرون أنّ الفوائد الكبيرة التي توفّرها الـ (VAR) تفوق هذه الاعتراضات الصغيرة.

باختصار، تقنية حكم الفيديو الـ (VAR) أو حتى الـ (VAR لايت) تُعّد تقنية مهمّة وضرورية في كرة القدم الحديثة لتحقيق عدالة أكبر في التحكيم وتوفير نتائج أكثر دقّة وموضوعية، وتعمل على تصحيح الأخطاء الواضحة وتوفير فرصة للاعبين للعب بشكل منصف ومستنير، وتساهم في تحسين تجربة الجماهير وصدقية اللعبة.