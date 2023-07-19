الإسباني ألبا سيلحق بميسي وبوسكيتس إلى إنتر ميامي

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أعلن مالك نادي إنتر ميامي خورخي ماس أن الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا سينضم إلى زميليه السابقين في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس في صفوف الفريق الثلاثاء.

وقال ماس بعد حضوره الحصة التدريبية الرسمية الأولى لميسي: «سيوقع جوردي ألبا عقده اليوم»، مشيراً إلى أن إنتر ميامي سيضم لاعبين جدداً في الأسابيع المقبلة.

وكان ألبا الإسباني الدولي سابقاً من دون أي نادٍ منذ انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وانضم ألبا (34 عاماً) إلى برشلونة قادماً من فالنسيا عام 2012، وأحرز في صفوفه الدوري الإسباني ست مرات ودوري الأبطال مرة واحدة، من بين 19 لقباً أحرزها النادي خلال وجوده في صفوفه.

أما أفضل موسم له في صفوف برشلونة، فكان عام 2015 عندما أحرز الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) بقيادة المدرب لويس إنريكي.

وخسر ألبا مركزه الأساسي الموسم الفائت لصالح الشاب أليخاندرو بالدي.

كما توج ألبا في صفوف منتخب إسبانيا بكأس أوروبا عام 2012.