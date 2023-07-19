بايرن ميونيخ يمزّق فريق هواة «27 - صفر» في مباراة ودية

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أخطأ فريق روتاخ - إيغرن المنافس في الدرجة التاسعة حين اعتقد أن منافسه بايرن ميونيخ سيستغل مباراة ودية أُقيمت أمس (الثلاثاء)، استعداداً للموسم الجديد للتخلص فقط من حالة الاسترخاء بعد استراحة طويلة، حيث مزَّق بطل ألمانيا فريق الهواة بنتيجة 27 - صفر.

وجاءت المباراة ضمن معسكر تدريبي لبايرن ميونيخ في تيغرنسي استعداداً للسفر في جولة خارجية آسيوية.

وقبل المباراة عَلَت الابتسامة وجوه لاعبي روتاخ - إيغرن خلال التقاط صورة جماعية للفريقين قبل اللقاء.

لكن سرعان ما اختفت هذه الابتسامة عندما افتتح جمال موسيالا، الذي حسم اللقب للعملاق البافاري في المباراة الأخيرة من الموسم الماضي حين سجل هدفاً في الدقيقة 89 ليمنحه الفوز 2 - 1 على مضيفه كولن ليخطف اللقب من بروسيا دورتموند، التسجيل في الدقيقة الثالثة.

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدماً 18 - صفر قبل أن يستبدل المدرب توماس توخيل جميع تشكيلته في الشوط الثاني لكن المباراة سارت في اتجاه واحد أيضاً.

وسجل موسيالا ومارسيل زابيتسر وماتيس تيل خمسة أهداف لكل منهم بينما سجل سيرج جنابري ثلاثية وهز 13 لاعباً مختلفاً الشباك.

وقال توخيل بعد المباراة: «قطعنا شوطاً طويلاً في الاستعدادات أكثر من فترات سابقة. نحصد ثمار العمل الشاق. الجميع بات مستعداً».

وأصبحت مواجهة روتاخ - إيغرن قبل أي موسم جديد من التقاليد الراسخة لبايرن الذي فاز 23 - صفر في 2019.

ونجح روتاخ - إيغرن في تسجيل هدفين في مباراة في 2018 قبل الخسارة بنتيجة 20 - 2.