المفوض الأميركي: نمو الدوري السعودي «لا يهددنا»... أتمنى مواجهتهم في «مونديال الأندية»

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قال دون غاربر، مفوض «الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين»، أمس الثلاثاء، إن نمو «الدوري السعودي» لا يشكل أي تهديد لـ«الدوري الأميركي»، لكنه يمثل فرصة لتنمية وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم.

وزادت شهرة «الدوري السعودي»، منذ انتقال كريستيانو رونالدو لنادي «النصر»، في يناير (كانون الثاني)، بموجب عقد جعله اللاعب الأعلى أجراً في العالم.

وقال غاربر، للصحافيين، قبل مباراة «كل النجوم»، اليوم الأربعاء، في واشنطن: «أعتقد أن نمو مسابقات الدوري في الأسواق الناشئة، وامتلاك الطاقة والاستثمارات، أمران إيجابيان».