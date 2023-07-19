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المفوض الأميركي: نمو الدوري السعودي «لا يهددنا»... أتمنى مواجهتهم في «مونديال الأندية»

19
JULY
2023
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قال دون غاربر، مفوض «الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين»، أمس الثلاثاء، إن نمو «الدوري السعودي» لا يشكل أي تهديد لـ«الدوري الأميركي»، لكنه يمثل فرصة لتنمية وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم.

وزادت شهرة «الدوري السعودي»، منذ انتقال كريستيانو رونالدو لنادي «النصر»، في يناير (كانون الثاني)، بموجب عقد جعله اللاعب الأعلى أجراً في العالم.

وقال غاربر، للصحافيين، قبل مباراة «كل النجوم»، اليوم الأربعاء، في واشنطن: «أعتقد أن نمو مسابقات الدوري في الأسواق الناشئة، وامتلاك الطاقة والاستثمارات، أمران إيجابيان».

 

وتابع: «لسنوات طويلة كافحنا للوصول إلى مكانة مختلفة، وأصبحنا في وضع مختلف عما كنا عليه في السابق. لا أعتقد أن (الدوري السعودي) يشكل تهديداً من أي نوع لـ(الدوري الأميركي لكرة القدم). أعتقد في الواقع أنه أمر إيجابي لهذه الرياضة. أتمنى لهم التوفيق».

وأكد غاربر أنه يأمل أن يحظى فريق من «الدوري الأميركي» بفرصة مواجهة منافس سعودي في «كأس العالم للأندية»، التي ستقام في الولايات المتحدة خلال 2025.

وشبَّه غاربر نمو «الدوري السعودي للمحترفين» بصعود اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي.وقال: «أنا من أشدّ الداعمين لاتحاد منطقة الكونكاكاف، لقد رأيت الطاقة والاستثمار الكبير في هذا الجزء من العالم. أريد أن أرى بقية العالم يشكلون جزءاً كبيراً من عائلة كرة القدم، سواء كان ذلك في السعودية، أم في آسيا، أم في بعض الدوريات الصاعدة في أميركا الجنوبية».

 

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