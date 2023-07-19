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رئيس نادي برشلونة يعلن السر للجميع

19
JULY
2023
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كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن اسم أول لاعب مطلوب من المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للنادي في سوق الانتقالات الحالي.

وجاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية حيث أكد خلالها أن تلك الصفقة أخذت الكثير من الجهد من فريق العمل حتى يحسمها بالرغم من وجود عدة أطراف فيها.

وقال لابورتا: "إنها صفقة خاصة للغاية، لأنه تلقى العديد من العروض، كان أول اسم طلبه منا تشافي في سوق الانتقالات وعملنا على ضمه منذ شهور".

وأضاف: "أخيرا جاء جوندوان إلى برشلونة، لقد اتخذ قراره أن ينضم لنا، وقد كانت صفقة تعزز موقفنا رياضيا ومؤسسيا".

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، إن إلكاي جوندوان البالغ 32 عاما وقع على عقد ل موسمين مع برشلونة الإسباني، وسيحصل على راتب سنوى 9 ملايين يورو مع بند التجديد لموسم ثالث.

وأضافت الصحيفة، أن عقد النجم الألماني إلكاي جوندوجان مع النادي الكتالوني يتضمن شرطا جزائيا قيمته 400 مليون يورو.

ولعب الألماني إلكاي جوندوان 304 مباريات مع مانشستر سيتي، أحرز خلالها 60 هدفا وصنع 40 وتوج بـ14 بطولة.

يذكر أن جوندوان سيسافر مع بعثة برشلونة المتجهة إلى الولايات المتحدة من أجل خوض عدة وديات استعدادا للموسم الجديد، أبرزهم سيكون أمام ريال مدريد.

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