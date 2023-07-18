أرتيتا: آرسنال لم ينته بعد من الميركاتو الصيفي

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قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إنه كان سعيداً بسرعة حسم الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الصفقات الجديدة وإنه من الوارد ضم لاعبين آخرين.

وتعاقد آرسنال مع ديكلان رايس قادماً من وست هام يونايتد مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني (137.27 مليون دولار) لينضم إلى الوافدين الجديدين كاي هافرتس ويورين تيمبر.

وأبلغ آرسنال الصحافيين قبل مواجهة فريق كل نجوم الدوري الأميركي، يوم الأربعاء، في واشنطن: «كل صفقة قمنا بها تجلب شيئاً استثنائياً للفريق».

«نحن سعداء بالتعاقد مع اللاعبين الذين رغبنا في ضمهم. تعاقدنا معهم مبكراً وسيحاولون التأقلم مع الفريق سريعاً. لدينا الوقت للاستعداد والتعبير عن أنفسنا بالطريقة الصحيحة».

وأجاب أرتيتا عند سؤاله عن التعاقد مع لاعبين آخرين قبل غلق باب الانتقالات في أول سبتمبر (أيلول): «دعونا نرى، ما زال أمامنا المزيد من الوقت والكثير من التوقعات من لاعبي فريقنا».

وتابع: «نحن على استعداد، فما زال هناك المزيد من الوقت، وبالتأكيد سيرحل بعض اللاعبين، وأنا واثق من الأمور ستتحرك».

ويستهل آرسنال الموسم الجديد باستضافة نوتنغهام فورست في 12 أغسطس (آب).